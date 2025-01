Evropski voditelji pozdravljajo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Bruselj/Berlin/Rim/London/Madrid, 15. januarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter voditelji Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije so pozdravili nocojšnji dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev. Ob tem so izrazili upanje, da bo dogovor privedel do dolgotrajnega premirja, konca vojne in dolgoročne stabilnosti na Bližnjem vzhodu.