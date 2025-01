Slovenija pozdravlja dogovor med Hamasom in Izraelom

Ljubljana/Doha/Gaza, 15. januarja - Najvišji predstavniki slovenske države pozdravljajo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov, ki sta ga dosegla Izrael in palestinsko gibanje Hamas. Obenem upajo na trajen mir na območju, konec humanitarne katastrofe v Gazi in dolgoročno rešitev palestinskega vprašanja v obliki dveh držav.