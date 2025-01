Katar: Prekinitev ognja v Gazi bo začela veljati v nedeljo

Doha, 15. januarja - Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, ki so ga nocoj v Dohi ob posredovanju Egipta, Katarja in ZDA sklenili pogajalci Izraela in palestinskega gibanja Hamas, bo začel veljati v nedeljo. Natančen čas bodo določili naknadno, je na novinarski konferenci po sklenitvi dogovora povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.