Zagrebški gasilci in reševalci v Savi iščejo pogrešanega otroka

Zagreb, 15. januarja - Policisti, gasilci in reševalci na obrobju hrvaške prestolnice iščejo otroka, ki ga je mati danes popoldan na rokah odnesla v reko Savo, poročajo hrvaški mediji. Mater so iz reke kasneje uspešno rešili in ji nudili zdravniško pomoč, otroka pa za zdaj še niso našli.