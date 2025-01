Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Italijanska tiskovna agencija Ansa je med drugim poročala o odstopu generalnega direktorja policije Senada Jušića in nagovoru predsednice republike Nataše Pirc Musar na diplomatskem zboru na Brdu pri Kranju. Srbska tiskovna agencija Tanjug pa je pisala o izvidih pacientov in seznamih operacij celjske bolnišnice, ki so se znašli v smeteh.