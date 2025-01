Viri: Pogajalci v Katarju dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Doha, 15. januarja - Pogajalci v Katarju, ki posredujejo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so uspeli doseči dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir, seznanjen s pogajanji. ZDA, Katar in Egipt naj bi v kratkem podali skupno izjavo o dogovoru, poročajo tuje tiskovne agencije.