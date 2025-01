V Galeriji Murska Sobota odprli razstavo del Mirsada Begića

Murska Sobota, 15. januarja - V Galeriji Murska Sobota so odprli prvo letošnjo razstavo del Mirsada Begića. Direktor galerije in kustos razstave Robert Inhof je za STA povedal, da so Begićeve risbe zelo sugestivne, zato je razstavo postavil tako, da ima vsaka umetnina dovolj prostora. Begić pa je dejal, da je slikal iz eksistencialne stiske, zato da je preživel.