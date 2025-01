Gostitelji Hrvati brez težav, visoke zmage še za Egipt, Nizozemsko in Portugalsko

Zagreb, 15. januarja - Na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, so danes prve tekme igrali v skupinah A, D, E in H. Sogostitelji Hrvati so v uvodni tekmi v Zagrebu premagali Bahrajn s 36:22, visoke zmage pa so dosegli tudi Egipt, Nizozemska in Portugalska.