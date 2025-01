Šeško zadel, a po rdečem kartonu predčasno končal tekmo ob porazu Leipziga

Berlin, 15. januarja - V nemški nogometni ligi so danes dokončali 17. krog in s tem jesenski del tekmovanja. Vodstvo po polovici sezone si je že prej zagotovil Bayern, ki je danes odpihnil Hoffenheim s 5:0. Slovenski zvezdnik Benjamin šeško je dosegel nov gol, osmega v sezoni, a to ni bilo dovolj za uspeh Leipziga proti Stuttgartu, dobil pa je tudi rdeči karton.