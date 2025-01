Citigroup v četrtletju z rastjo dobička

New York, 15. januarja - Ameriška banka Citigroup je v zadnjem četrtletju lani dosegla 2,9 milijarde dolarjev (2,8 milijarde evrov) čistega dobička, potem ko je v enakem obdobju lani vknjižila čisto izgubo v višini 1,8 milijarde dolarjev (1,75 milijarde evrov). K rezultatu so med drugim prispevali višji prihodki, nižji odhodki in nižji stroški posojil.