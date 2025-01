Guterres: Človeštvo je odprlo Pandorino skrinjico težav

New York, 15. januarja - Človeštvo je odprlo Pandorino skrinjico težav, med katerimi so v ospredju uničujoči konflikti, naraščajoča neenakost, podnebna kriza in tehnologija, ki je ušla izpod nadzora in bi lahko ogrozila naš obstoj, je danes dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Prepričan je, da so človekove pravice dandanes pod nenehnim udarom.