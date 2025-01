Na ministrstvu izpostavili zavedanje pomena neodvisnosti Agencije za energijo

Ljubljana/Bruselj, 15. januarja - Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so potrdili prejem pisma, v katerem Evropska komisija izraža zaskrbljenost glede vladnega spora z Agencijo za energijo in poskusov zamenjave članov sveta agencije. Obenem so zavrnili očitke o pritiskih na agencijo in poudarili, da se zavedajo pomena njene neodvisnosti in da spoštujejo zakonski okvir.