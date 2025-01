Mufti ostro obsoja skrunitev verskih objektov v Mariboru in Kopru

Ljubljana, 15. januarja - Mufti Nevzet Porić, predsednik mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji, ostro obsoja skrunitev verskih objektov v Mariboru in Kopru. Nestrpnost, izražena skozi sovražne grafite na verskih objektih, ne more prispevati k boljšemu svetu, temveč le poglablja rane in deli skupnosti, je zapisal v odzivu.