Ljubljanska borza: Rast delnic Petrola za skoraj tri odstotke

Ljubljana, 15. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 1,68 odstotka. Najbolj so ga potisnile navzgor delnice Petrola, ki so se podražile za 2,90 odstotka, od začetka leta pa že za blizu 13 odstotkov. Tečaji so se zvišali tudi večini preostalih delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 2,2 milijona evrov poslov.