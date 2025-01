Blejski turizem lani blizu rekordnih številk

Bled, 15. januarja - Na Bledu je lani 481.000 gostov ustvarilo skupno 1,15 milijona nočitev, kar je šest odstotkov več nočitev in osem odstotkov več gostov kot leto prej. S tem so se na Bledu približali rekordnemu letu 2018, ko je bilo nočitev tisoč več. Rast števila obiskovalcev so zabeležili tudi na Blejskem gradu, so danes sporočili z javnega zavoda Turizem Bled.