Koalicija pozdravlja umik predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga pripravili v Glasu ljudstva

Ljubljana, 15. januarja - V koalicijskih poslanskih skupinah pozdravljajo umik predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga pripravili v iniciativi Glas ljudstva. Razumejo ga kot signal zaupanja, da bodo z vladnim zakonom postavili stroga pravila in omejitve v bran javnemu zdravstvenemu sistemu, so zapisali v skupni izjavi.