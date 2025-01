Palestinski viri: Hamas in Islamski džihad pristala na dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Doha, 15. januarja - Palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad sta pristali na dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, sta danes potrdila palestinska vira blizu pogajanjem v Dohi. Odporniške frakcije so dosegle dogovor in posrednike obvestile, da sprejemajo sporazum o izmenjavi zapornikov in prekinitvi ognja, je povedal eden od virov.