V akcijskem načrtu ukrepi družinske politike s številnih področij

Ljubljana, 18. januarja - Akcijski načrt za izvajanje resolucije o družinski politiki, ki ga je vlada sprejela decembra, v letih 2024-2026 med drugim predvideva ohranitev številnih že obstoječih ukrepov. Ukrepi sicer segajo od področja socialnega in starševskega varstva, trga dela in zaposlovanja in zdravstva do vzgoje in izobraževanja ter stanovanjske problematike.