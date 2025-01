Golob in Pirc Musar v nagovorih tujim diplomatom o izzivih v letošnjem letu

Brdo pri Kranju, 15. januarja - Premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta danes v nagovorih diplomatskemu zboru na Brdu pri Kranju med izzivi sveta v letošnjem letu izpostavila vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter širitev EU. Pirc Musar je ob tem pozvala diplomate k vključujoči politiki in razvojni viziji.