Evropska komisija išče zeleno prestolnico Evrope

Bruselj, 15. januarja - Evropska komisija je objavila razpis za nagradi zelena prestolnica Evrope in evropski zeleni list za leto 2027. Nanj se lahko prijavijo evropska mesta, ki so zavezana trajnostnemu razvoju. Rok za prijavo je 15. april, izbirna komisija pa bo na podlagi priporočil neodvisnih strokovnjakov do poletja izbrala finaliste, so sporočili z Bruslja.