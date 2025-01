V Slovenski kinoteki vpogled v alternativne filme na Slovenskem

Ljubljana, 16. januarja - V Slovenski kinoteki bo drevi kinotečna premiera dokumentarnega filma Ali je bilo kaj avantgardnega? scenaristov in režiserjev Matevža Jermana in Jurija Medena. Film prikazuje ustvarjalnost, ki je v času nekdanje skupne države nastajala zunaj okvirov uradne filmske produkcije in je bila nemalokrat s slabšalnim prizvokom poimenovana amaterski film.