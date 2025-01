Acer zaradi dogajanja glede omrežnine pisal Evropski komisiji

Ljubljana/Bruselj, 15. januarja - Vodstvo evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) je zaradi dogajanja glede omrežnine v Sloveniji pisalo Evropski komisiji in v pismu izrazilo zaskrbljenost glede neodvisnosti Agencije za energijo, so v Acerju danes pojasnili za STA. Poudarilo je, da nova metodologija sledi njihovim načelom in smernicam.