Janša: Direktor policije odstopil vsaj eno leto prepozno

Ljubljana, 15. januarja - Generalni direktor policije Senad Jušić je odstopil vsaj leto prepozno, je ocenil prvak opozicijske SDS Janez Janša. Slovenija po njegovem mnenju postaja raj za mafijo, in to na račun skupne varnosti. Neopaženi pa so še številni problemi, med drugim, da nobena izmed obljubljenih reform v skoraj že končanem mandatu vlade ne gre nikamor, je dejal.