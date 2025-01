V Kopru po nizu prekrškov hospitalizirali kršitelja javnega reda in miru

Koper, 15. januarja - Policisti koprske policijske uprave so v minulih dneh dobili več prijav glede osebe, ki je v Kopru doma s poslušanjem in igranjem glasne glasbe ponoči motila javni mir. Pri kršitelju doma je tudi zagorelo, nato pa se je na pošti še znesel na zaposlene. Zdravnica mu je odredila hospitalizacijo, so sporočili s PU Koper.