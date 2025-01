Prevozniki ministrico Bratušek opozorili na beg podjetij na Hrvaško

Ljubljana, 15. januarja - Prevozniki so na današnji seji upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek opozorili na beg prevozniških podjetij na Hrvaško. Med razlogi so izpostavili nižje prispevke na zaposlenega, nižji davek na dobiček in hitrejše postopke za pridobitev delovnih dovoljenj.