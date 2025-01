Vodilni organ biatlona napoveduje uvodni dogodek nove sezone v Münchnu

Oberhof, 15. januarja - Vodstvo Mednarodne biatlonske zveze (IBU) bo v Münchnu organiziralo novo uvodno prireditev sezone svetovnega pokala, so zapisali v izjavi za javnost. Naslednja sezona se bo začela z dvodnevnim festivalom Loop One, ki bo potekal od 18. do 19. oktobra v Olimpijskem parku bavarske prestolnice.