Evropska komisija z načrtom za zaščito zdravstva pred kibernetskimi napadi

Bruselj, 15. januarja - Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za zaščito zdravstva pred kibernetskimi napadi. S tem želi okrepiti kibernetsko varnost zdravstvenih ustanov in njihove zmogljivosti za odkrivanje groženj in odzivanje nanje, da bi ustvarili varnejše in zanesljivejše okolje za paciente in zdravstvene delavce, je sporočila Evropska komisija.