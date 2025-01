Ljubljana/Koper, 15. januarja - Pogrešajo 40-letnega Sama Jelena iz Kopra, ki so ga nazadnje videli 10. junija med 9. in 10. uro na bencinskem servisu na Tivolski cesti v Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Koper. Pogrešani je imel s seboj starejše črno-belo moško kolo. Oblečen je bil v svetlo modre kavbojke, pisano majico, črn brezrokavnik, pisano ruto in rjave škornje.