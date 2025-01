Odstop Jušića po oceni policijskih sindikatov korak k umiritvi razmer

Ljubljana, 15. januarja - V Sindikatu policistov Slovenije so prepričani, da je odstop Senada Jušića z mesta generalnega direktorja policije zagotovo ukrep, ki bo pripomogel k umiritvi in ureditvi razmer v policiji. V Policijskem sindikatu Slovenije verjamejo, da je bil ta korak narejen z mislijo na zaščito ugleda in stabilnost policije.