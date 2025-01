Skupščina potrdila likvidacijo invalidskega podjetja CSS

Škofja Loka, 15. januarja - Skupščina invalidskega podjetja CSS, ki je v večinski državni lasti, je danes potrdila predlog poslovodstva za likvidacijo družbe, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH). Dodali so, da so vse druge možnosti za nadaljnje poslovanje izčrpane, likvidacijo pa so podprli z namenom preprečiti stečaj družbe.