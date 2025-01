KZS praznuje 75. rojstni dan

Ljubljana, 15. januarja - Danes mineva 75 let od ustanovitve Košarkarske zveze Slovenije (KZS), 15. januarja 1950 je namreč na ljubljanskem Taboru potekala ustanovna skupščina KZS. Košarkarska društva in zveze so bile pred letom 1950 del Fizkulturne zveze Slovenije (FZS), organizacijske težave pa so botrovale temu, da se je ustanovila samostojna zveza.