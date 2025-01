Predvidoma na dražbo korespondenca med ustvarjalci medvedka Puja

Ljubljana, 16. januarja - Pri Fieldings Auctioneers bodo predvidoma danes na dražbo dali zbirko pisem in risb iz korespondence, ki je potekala med ustvarjalci medvedka Puja - avtorjem A. A. Milnejem, ilustratorjem E. H. Shepardom in založnikom Frederickom Mullerjem. Zbirka je bila last pokojnega Leslieja Smitha, ustanovitelja založniškega podjetja Cressrelles.