Iz opuščenega južnoafriškega rudnika doslej potegnili 60 trupel

Johannesburg, 15. januarja - Iz opuščenega rudnika zlata v Južni Afriki so po najnovejših podatkih potegnili trupla 60 ljudi, ki so tam nezakonito rudarili. Iz rudnika so od ponedeljka rešili 106 ljudi, ki so jih prijeli zaradi nezakonitega rudarjenja, je danes sporočila policija. Število smrtnih žrtev utegne še narasti, saj je domnevno pod zemljo več sto ljudi.