Objavljen razpis za najvišje nagrade na področju lutkarstva

Ljubljana, 15. januarja - Upravni odbor Unime Slovenija, društva slovenskih lutkovnih umetnikov in prijateljev lutk, je objavil razpis za Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino. Nagradi vsaki dve leti podeljujejo za izjemne dosežke na področju lutkovne umetnosti v Sloveniji. Predloge kandidatov za Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino sprejemajo v LGL do 21. marca.