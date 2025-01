V atriju ljubljanske mestne hiše fotografska razstava Nič drugačno življenje

Ljubljana, 21. januarja - V atriju ljubljanske mestne hiše bo od danes do 11. februarja na ogled potujoča fotografska razstava Nič drugačno življenje. Na razstavi, ki jo je pripravil fotograf Primož Lavre, bodo razstavljene fotografije z vsakdanjo motiviko 25 avtorjev, ki so invalidi, so sporočili iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).