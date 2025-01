V Narodnem muzeju Slovenije razstava o telovadcu in vaditelju Viktorju Murniku

Ljubljana, 15. januarja - V Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova bodo drevi odprli razstavo Slovenec sem - in kdo je več?!, dr. Viktor Murnik. Razstavo o telovadcu, vaditelju, pravniku, publicistu in raziskovalcu, ki je močno prispeval k razvoju slovenske telesne kulture, so skupaj s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pripravili od 150. obletnici Murnikovega rojstva.