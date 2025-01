Connor v razmaku slabih sedmih minut do treh golov

New York, 15. januarja - Hokejisti Washingtona in Winnipega nadaljujejo predstave, ki jih držijo na vrhu severnoameriške lige NHL. Capitals so tokrat doma s 3:0 ugnali Anaheim in že na osmi tekmi osvojili vsaj točko, Winnipega pa je prav tako doma s 6:1 ugnal Vancouver, njegov napadalec Kyle Connor je v razmaku šestih minut in 38 sekund dosegel tri gole.