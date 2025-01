Milan do zmage, remi Atalante in Juveja

Como, 14. januarja - Nogometaši Milana so na zaostali tekmi 19. kroga italijanskega prvenstva serie A premagali Como z 2:1. Rossoneri so do zmage prišli s preobratom ob koncu tekme. Druga tekma večera med Atalanto in Juventusom se je končala brez zmagovalca z remijem 1:1, po katerem ni bilo sprememb na lestvici.