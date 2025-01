Newyorške borze končale mešano

New York, 14. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delniški trgi so se premikali v različne smeri, pozornost trgovcev pa je bila usmerjena na načrte novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, posodobitve zaslužka in podatke o inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.