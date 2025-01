Olympiakos po podaljšku ohranil vodstvo v evroligi

Ljubljana, 14. januarja - V Milanu sta se srečala edina slovenska reprezentanta v košarkarski evroligi. Italijani so se veselili dvanajste zmage (100:68) in tretje v nizu, Alba Berlin pa po osmem zaporednem porazu in skupno tremi zmagami v enaindvajsetih krogih ostaja prikovana na dno razpredelnice.