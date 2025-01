V Tržiču na nekdanjem območju BPT zagnali podjetniški inkubator

Tržič, 14. januarja - Občina Tržič je danes v nekdanjih prostorih Bombažne predilnice in tkalnice (BPT) Tržič odprla nov podjetniški inkubator, ki bo spodbujal podjetniško miselnost in prispeval k razvoju lokalne skupnosti. 1,8 milijona evrov vreden projekt je z 1,1 milijona evrov podprlo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.