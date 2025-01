Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 14. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji na trgih so v pričakovanju sredine objave decembrskih podatkov o inflaciji v ZDA in Veliki Britaniji, ki bodo nakazali smer prihodnjega gibanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, evro pa je pridobil.