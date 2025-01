Avtorica Perzepolisa Marjane Satrapi zavrnila francosko legijo časti

Pariz, 14. januarja - Francosko-iranska avtorica in ilustratorka Marjane Satrapi, ki je najbolj znana po stripu in filmu Perzepolis, je zavrnila legijo časti, najvišje francosko civilno odlikovanje. Kot je sporočila, se je za to odločila zaradi hinavščine Francije v odnosu do Irana. V preteklosti je to odlikovanje že zavrnilo kar nekaj umetnikov in intelektualcev.