Slovenci v Bad Gasteinu brez izločilnih bojev

Bad Gastein, 14. januarja - Slovenski deskarji na snegu v zadnjem času beležijo precej slabše rezultate kot na začetku sezone. V paralelnem slalomu v Bad Gasteinu so celo prvič v sezoni ostali brez predstavnika v izločilnih bojih, v kvalifikacijah so izpadli Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in Gloria Kotnik.