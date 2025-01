Odbor DZ podprl predlagano ureditev (ne)združljivosti funkcij za pripadnike manjšin, ki so tudi občinski funkcionarji

Ljubljana, 14. januarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji s 13 glasovi za in enim proti podprl predlog dopolnitve zakona o lokalni samoupravi, ki ga vložila skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec (SDS). Z njim bi vprašanje (ne)združljivosti funkcij uredili še za pripadnike manjšin, ki so občinski funkcionarji.