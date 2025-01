Rast cen na ravni proizvajalcev v ZDA decembra nižja od pričakovanj

Washington, 14. januarja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v ZDA decembra zvišale manj od pričakovanj analitikov. Od novembrskih so bile višje za 0,2 odstotka, potem ko so se mesec prej zvišale za 0,4 odstotka, so sporočili z ameriškega ministrstva za delo. Analitiki so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP decembra pričakovali 0,4-odstotno rast.