Po oceni ministrstva velik interes za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo

Ankara, 14. januarja - S podpisom protokola zasedanja skupne Slovensko-turške gospodarske komisije in odprtjem slovensko-turškega poslovnega foruma se je zaključil dvodnevni obisk zunanje ministrice Tanje Fajon v Ankari. Dogodki v okviru obiska so pokazali velik interes na obeh straneh za poglobitev gospodarskega sodelovanja, so zapisali na zunanjem ministrstvu.