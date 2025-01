UKC: Delovanje pristojnih služb pri odpravi napak na heliportu ni bilo dovolj učinkovito

Ljubljana, 14. januarja - Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so popoldne posredovali podrobnejša pojasnila o razlogih za nedelovanje heliporta. Delovanje pristojnih služb kljub izjemni angažiranosti za takojšnjo odpravo napak ni bilo dovolj učinkovito, so poudarili. Zato je vodstvo zamenjalo vodjo službe za varnost in zdravje pri delu, so sporočili iz UKC.