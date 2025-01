Newyorške borze v zelenem

New York, 14. januarja - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji so pozdravili najnovejše podatke o gibanju cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih. Ti so nekoliko pomirili zaskrbljene vlagatelje, da bodo zaradi vztrajno povišane inflacije obrestne mere v letošnjem letu ostale visoke.