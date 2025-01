Na plažah v Sydneyju znova odkrili skrivnostne krogle

Sydney, 14. januarja - Lokalne oblasti v Sydneyju so po lastnih navedbah danes zaprle več plaž v mestu, potem ko so na obalah znova odkrili skrivnostne krogle. Namesto črnih, ki so jih našli oktobra in ki po ugotovitvah raziskovalcev verjetno prihajajo iz "vira mešanih odpadkov", so tokrat našli manjše bele in rjave. Njihov izvor še preiskujejo.